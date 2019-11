Wethouder stuurt brandbrief over consultatiebureaus naar Careyn

MOLENLANDEN • Het plan van Careyn om het aantal consultatiebureaus in Molenlanden drastisch te verminderen is bij burgemeester en wethouders met afkeuring ontvangen. Het college heeft een brandbrief naar Careyn gestuurd.

Wethouder Lizanne Lanser verzekerde de raad dat Careyn zou zorgen voor hetzelfde aanbod als Rivas. Momenteel verzorgt Rivas op veertien locaties een consultatiebureau. Careyn spreekt over 'mobiele bureaus', maar het gaat niet om een faciliteit op wielen. Rivas richt steeds voor een dag of dagdeel een consultatiebureau in, bijvoorbeeld in een school of dorpshuis.

Zeer onvoldoende

Lanser vertelde dinsdag: "Wij vinden de twee locaties die Careyn nu noemt zeer onvoldoende. Onze inwoners moeten goed bediend worden. We zijn druk bezig om het gesprek heel dwingend te voeren. Careyn wil vervoersmogelijkheden aanbieden als inwoners er niet kunnen komen. Wij willen zorg bereikbaar laten zijn."

Vaccinatiegraad

Raadslid Wilma de Moel (Doe Mee) vroeg zich af of er bij de aanbesteding aandacht is besteed aan de dienstverlening richting afnemers. Ze is bezorgd over de gevolgen voor de vaccinatiegraad. "We zien dat er in het voormalig Molenwaard gebieden zijn waar de graad onder de 80 procent ligt. Landelijk ligt die rond de 92 procent. Hebt u in uw brandbrief ook daaraan aandacht besteed?"

Sanne Zijlstra (CU): "Kan de wethouder inzicht geven in hoe dit heeft kunnen gebeuren? Je verwacht bij een aanbesteding dat er een programma van eisen onderligt. Ik sluit me aan bij mevrouw De Moel."

Huur opgezegd

Lanser: "We hebben gezegd: we willen dezelfde dienstverlening als bij Rivas. Careyn geeft aan dat er niets staat over reistijden. Rivas is ook niet echt coöperatief geweest in de overdracht; bij bepaalde vestigingen is de huur opgezegd. Maar Careyn heeft de dienstverlening over te nemen."

Over het vaccineren vertelde Lanser: "Er is een plan om met tien gemeenten vanuit de dienst Gezondheid & Jeugd flexibel te gaan inenten, niet op vaste tijden. Mensen die niet willen inenten en daarvoor kiezen om andere redenen dan hun geloofsovertuiging, gaan we ook benaderen."

Voorwaarden

Paul Verschoor wilde nog weten: "Is het mogelijk om Careyn te verplichten te voldoen aan aanbestedingsvoorwaarden?" Lanser: "Daar kan ik op dit moment geen antwoord op geven. We zitten er goed achteraan."