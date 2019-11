Black Friday: record na record sneuvelt bij Montapacking

ALBLASSERWAARD • "Drie jaar geleden hadden we er nog nooit van gehoord, twee jaar geleden zagen we het voor het eerst opkomen en vorig jaar betekende het al een grotere omzet dan Sinterklaas en Kerst." In één zin schetst directeur Edwin van der Ham van Montapacking de onstuitbare opkomst van Black Friday.

In de vestigingen van het Alblasserwaardse bedrijf, dat de distributie van zo'n 650 webshops verzorgt, is het dan ook hooibouw. "En zeker niet alleen op de dag zelf", vult Van der Ham aan. "Black Friday duurt inmiddels een week. Webshops beginnen al veel eerder met het aanbieden van kortingen. Bij ons is het vorige week vrijdag al begonnen."

"Vanaf die dag hebben we record op record gebroken. Eerst was zaterdag de drukste dag ooit , maandag ging daar weer overheen en vandaag (dinsdag, red.) was het weer drukker dan ooit tevoren, deze lijn gaat zich komende dagen waarschijnlijk nog verder doorzetten. Gisteren passeerden we voor de eerste keer de grens dat we één order per seconde verwerkten. Onvoorstelbaar, het is bij ons echt alle hens aan dek."

Sinterklaas

Daarbij speelt mee dat Black Friday dit jaar laat valt en dus heel kort voor Sinterklaas is. Klanten grijpen de koopjesdag dan ook aan om goedkoop cadeaus in te slaan. "Die twee dagen vallen zo dus deels samen. Wat we ook zien ten opzichte van vorige jaren is dat men meer rekening houdt met de drukte. Partijen als PostNL en DHL hebben er ook een reclamecampagne over gehouden om klanten te laten weten dat ze op tijd hun cadeaus te bestellen. In deze dagen kun je de garantie van voor middernacht uur besteld, de volgende ochtend in huis, bijna niet waarmaken. Vandaar ook dat de drukte meer gespreid is over de voorafgaande dagen."

Ja, Black Friday is in korte tijd heel bekend geworden. In de Alblasserwaard zelf doet nog lang niet elke ondernemer eraan mee. Wat Edwin van der Ham betreft zullen ook zij waarschijnlijk snel die stap toch zetten. "Het is nu een wereldwijd fenomeen; als ondernemer laat je zo'n kans om artikelen te verkopen toch niet lopen? Van de 650 webshops die van onze diensten gebruik maken, doen er 500 mee aan Black Friday. Opmerkelijk is wel dat ondernemers die stunten met hun prijs goed scoren, maar anderen die niets doen ook. De kortingen hebben een aanzuigende werking; klanten komen in een koopflow en denken dat alles goedkoper is."

Singles Day

Overigens komt de volgende 'kortingendag' er ook alweer aan. "Wel eens gehoord van Singles Day? In China is dit een van de hoogtepunten van het jaar qua verkopen. Afgelopen jaar merkten we bij Montapacking hier voor de eerste keer wat van en ik geef je op een briefje dat deze dag de komende jaren ook explosief zal groeien."

Edwin van der Ham hoor je er niet over klagen. Met genoegen ziet hij hoe het logistieke apparaat van Montapacking op volle toeren draait om alle artikelen op tijd bij de klant te krijgen. "Wij vinden het prachtig. We hebben er dit jaar 120 webshops bij gekregen en zijn voortdurend bezig om onze workflow nog verder te perfectioneren." Menskracht is daarbij, ondanks de komst van high tech robots, nog steeds hard nodig. "Tijdens Black Friday zitten er zo weinig mogelijk mensen achter een bureau. De mensen van financiën, van de administratie en de ICT, ze gaan allemaal aan de slag om de orders te verwerken. Ik heb er in ieder geval veel zin in."