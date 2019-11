Vestiging arbeidsmigranten op Ottolandse camping stap dichterbij

MOLENLANDEN • Het lijkt erop dat ondernemer Hans Kramer arbeidsmigranten mag gaan huisvesten op camping De Put in Ottoland. De raad van Molenlanden nam daarvoor dinsdagavond 26 november een principebesluit.

Wel is het zo dat ook andere ondernemers de kans moeten krijgen een plan in te dienen voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Maandag 2 december komen daarvoor de criteria op de site van de gemeente Molenlanden te staan. De gemeente neemt komend voorjaar een besluit.

Met uitzondering van Doe Mee is de raad Molenlanden akkoord gegaan met het principebesluit.

Bij de start mag Kramer maximaal 120 arbeidsmigranten huisvesten, aan de oostkant van de camping. Dat aantal mag hij uiteindelijk uitbreiden naar 210. Wel zijn het vrijspelen van woningen in de bestaande woningvoorraad en de behoeften van lokale bedrijven belangrijke criteria. Het gaat om arbeidsmigranten die slechts enkele maanden blijven en werkzaam zijn bij lokale bedrijven.

Vrijetijdsvoorzieningen

Bij het opstellen van een inrichtingsplan, moet de ondernemer samenwerken met campinggasten en de gemeente. Ook moet hij voldoende passende vrijetijdsvoorzieningen realiseren, zowel voor de arbeidsmigranten als de recreanten en moet hij overlast voorkomen.

Pieter van Bruggen (CU) vroeg zich af waarom het vrijspelen van woningen wel wordt genoemd als voorwaarde bij uitbreiding, maar niet bij de startsituatie. Hij kreeg bijval van Paul Verschoor van Progressief Molenlanden (PM).

Wethouder Arco Bikker reageerde: "Het vrijspelen van woningen is inzet bij gesprekken met de initiatiefnemer."

Verdeling

CDA, SGP en PM dienden een motie in. Daarin roepen ze het college op om bij de evaluatie over vier jaar ook na te gaan hoe op dat moment de verdeling is tussen recreatieve plekken en plekken voor arbeidsmigranten. De raad wil dan betrokken worden bij die evaluatie.

Jonette Koorevaar (CDA) lichtte toe: "We willen een goede balans tussen recreanten en migranten." Wietse Blok (SGP): "We willen een impuls aan toeristische voorzieningen ook waarborgen."

Ze kregen bijval van de hele raad, met uitzondering van Doe Mee. Berend Buddingh: "Doe Mee steunt de motie niet. We hebben vertrouwen in de ondernemer en de afspraken van het college met de ondernemer."

Balans

Wethouder Bikker beloofde dat de recreatie 'er niet bij mag hangen'. "Daar willen we kort opzitten. Het is een bindende voorwaarde dat de westkant van het terrein wordt ingericht voor recreatie." Bikker vertelde ook dat de ondernemer zijn vergunning kan verliezen als er geen goede balans is tussen recreatie en huisvesting van arbeidsmigranten.

Niet passend

Doe Mee vindt het nog steeds geen goed idee om meer dan vijftig arbeidsmigranten te gaan huisvesten op de camping. Buddingh: "De omvang van een dergelijke locatie is niet passend in onze gemeente."

Buddingh kan het plan ook niet uitleggen aan inwoners. "We kregen een aanvraag van buiten, over een onderwerp waar niemand mee bezig was. Die werd plotseling met prioriteit behandeld. Er waren de afgelopen jaren geen klachten over gehuisveste arbeidsmigranten, het was door niemand hier geagendeerd. Nu hebben we beleid en het verzoek van De Put past er precies in. En krantenlezer denkt: de politiek zorgt goed voor een ondernemer van buiten. We maken beleid voor een probleem dat we niet hebben, dat begrijpt geen enkele burger."

Overlast

Doe Mee is bang voor overlast. Buddingh: "College, u stelt dat dit plan past in de landelijk omgeving en dat geen overlast te verwachten is voor omliggende woningen. Maar wij verwachten wel degelijk overlast: voor de voetbalvereniging en voor recreanten."