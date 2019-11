Herinrichting voor het Waardje in Arkel

ARKEL • Het Waardje in Arkel wordt opnieuw ingericht. Het terrein krijgt een parkachtige uitstraling, compleet met wandelpaden en picknickbanken.

Er komen ook parkeerplaatsen die via een nieuwe afrit zijn te bereiken. In de zomermaanden is het terrein geschikt als voetbal- en volleybalveld. En in de wintermaanden kan er geschaatst worden.

Vergunning afrit

De werkzaamheden aan het Waardje in Arkel starten zodra het Waterschap Rivierenland de vergunning voor de afrit heeft verleend. Dit is naar verwachting in januari 2020. De aannemer, HABO BV uit Noordeloos, begint dan met de werkzaamheden waar de eventuele ijspret geen hinder van ondervindt. Het gaat dan om het voorbereidende werk voor de afrit en de parkeerplaatsen.

Schaatsplezier

De werkzaamheden aan het deel waar de ijsbaan ligt starten na het schaatsseizoen. Op deze manier kan er, als het winterweer het toelaat, ook dit winterseizoen nog geschaatst worden. Het gaat dan om het afgraven van puin, het egaliseren van het ijsbaanterrein en de aanleg van wandelpaden.

Achtergrond

De plannen voor het opknappen en verbeteren van het Waardje in Arkel kennen een lange aanloop. Meerdere partijen hebben daarbij initiatief getoond en meegedacht. De uitdaging van het project was een beperkt budget tegenover behoorlijk wat wensen. Deze renovatie van het Waardje is een van de laatste onderdelen van het Centrumplan Arkel.