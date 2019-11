Careyn zoekt maatwerkoplossingen voor bezoekers consultatiebureaus

REGIO • Manon Arts, directeur Jeugd bij Careyn, heeft Roelant Kant uit Nieuwpoort gevraagd in beeld te brengen voor welke ouders het verdwijnen van een aantal consultatiebureaus in de regio een probleem is. Ze wil voor hen een maatwerkoplossing in het leven roepen.

Kant hoorde in de regio geruchten over de sluiting van een groot deel van de mobiele consultatiebureaus per 1 januari, als gevolg van de overname door Careyn. Hij startte een petitie op Petitie.nl die op dinsdagmiddag 26 november al door ruim 150 ouders was ondertekend.

Van 14 naar 3

Arts zegt in een reactie op de petitie dat Careyn alle ouders ook zelf zal gaan vragen voor wie de maatregel een onoverkomelijk probleem is. Rivas richtte op 14 locaties een consultatiebureau in, voor een dag of dagdeel in de maand. Careyn gaat in Nieuw-Lekkerland en Hoornaar permanente consultatiebureaus inrichten en zoekt in het midden van de Alblasserwaard nog een derde locatie.

Eisen

Waarom maakt Careyn een andere keuze dan Rivas? Arts: "Rivas heeft zelf een logistieke dienst, die gaat al vroeg in de ochtend naar een locatie en richt in, waarna een medewerker het bureau kan draaien. Daarna laden ze alles weer in. Het gaat om bijvoorbeeld een ruimte in een dorpscentrum of een school. Rivas wil deze mobiele bureaus niet voor ons faciliteren. Wij hebben daarnaast geconstateerd dat niet alle locaties voldoen aan de eisen waaraan moet worden voldaan. Er zijn bijvoorbeeld ruimtes die niet de benodigde vijf meter hebben, voor oogcontrole."

Spreiding

"We zijn blij dat we twee geschikte locaties hebben gevonden: Adriaan Heijnisstraat 4c in Nieuw-Lekkerland en Het Bruisend Hart in Hoornaar. We kijken naar een evenwichtige spreiding over de gemeente Molenlanden en zoeken daarom nog een locatie in het midden van het gebied." Careyn voert gesprekken met de gemeente over een geschikte derde plek.

Vervoer vaccins

Ook het vervoer van vaccins is voor Careyn een bottleneck. Arts: "Rivas had een vaccinkoelkast die ze kunnen vervoeren. Wij willen toe naar vaste locaties waar het RIVM rechtstreeks in de koelkast aflevert, waardoor we niet hoeven te vervoeren. Ieder moment van vervoer is een risicomoment."

Meer momenten

De Careyndirecteur noemt voordelen van de nieuwe aanpak: "Straks hebben ouders de mogelijkheid wekelijks op verschillende dagen een afspraak te maken op het bureau. Niet meer een keer in de mand op één dagdeel. En er komen meer momenten voor inloopspreekuren. We denken dat de voordelen groter zijn dan de nadelen."

Careyn neemt alle JGZ-medewerkers van Rivas over. Momenteel verzorgt Rivas de consultatiebureaus gezamenlijk met Careyn. De aanbesteding is gegund aan Careyn, dat vanaf 1 januari verdergaat onder de naam Jong JGZ.