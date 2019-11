Sinterklaascadeaus voor 81 Molenlandse kinderen uit gezinnen met geldgebrek

Sinterklaas with gifts . typical Dutch characterof st.Nicholas and Zwarte Piet (Foto: stockfoto 123rf)

Sinterklaas with gifts . typical Dutch characterof st.Nicholas and Zwarte Piet (Foto: stockfoto 123rf)

MOLENLANDEN • Stichting Zakgeld zorgt ervoor dat 81 kinderen in Molenlanden vóór 5 december een Sinterklaaszak krijgen. De stichting heeft als doel sociale uitsluiting van kinderen uit financieel kwetsbare gezinnen te voorkomen.

Ouders kunnen de zak ophalen op van tevoren aangegeven afhaaladressen. De kinderen van aangemelde gezinnen konden een verlanglijstje opstellen met cadeaus ter waarde van 35 euro in totaal. Wethouder Lizanne Lanser van de gemeente Molenlanden: "We doen dit samen met Gorinchem en Leerdam. In totaal krijgen 1.810 gezinnen en 4.500 kinderen in de drie gemeenten een zakje met cadeaus."

Zak vol Geluk

Stichting Zakgeld is opgericht in 2017. In dat jaar werd in de gemeente Zwijndrecht het eerste grote project van de stichting uitgevoerd: Zak vol Geluk. De stichting werkt samen met Stichting Leergeld.