Wethouder Bram Visser: 'Geld Eneco aanwenden voor leefbaarheid Molenlanden'

MOLENLANDEN • Het college van Molenlanden wil de 41 miljoen euro die de verkoop van Eneco oplevert benutten voor 'de leefbaarheid in Molenlanden'. Wat het college daar precies mee bedoelt, kan wethouder Bram Visser nog niet zeggen.

"We moeten daarover eerst met de raad in gesprek", aldus Visser. "Dat zal bij de bespreking van de kadernota gebeuren (voorjaar 2020, red.). We gaan goed nadenken om het geld op slimme wijze zo duurzaam mogelijk in te zetten."

Dividend

Ook zei Visser: "Regels vanuit de gemeentewet schrijven voor dat je structurele uitgaven alleen met structurele inkomsten mag dekken. De 700.000 euro dividend hebben we straks niet meer. Dat waren structurele inkomsten."

Gemeenteraden

Alle raden van de 44 gemeenten die energiebedrijf Eneco bezitten, moeten nog instemmen met de verkoop aan het Japanse Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power. Visser: "In het eerste kwartaal van 2020 vindt de formele afhechting plaats. In april/mei hebben we het geld waarschijnlijk op de bank, als de raad van Molenlanden ook 'ja' zegt."

Aandeelhouderscommissie

Molenlanden heeft 1,02 procent van Eneco in bezit en maakt deel uit van de aandeelhouderscommissie. Ook Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam en Papendrecht hebben aandelen van Eneco.