Lichtjeswandeling in Arkel voor asieldieren

ARKEL • Medewerkers van het Dierenasiel Gorinchem organiseren op vrijdag 13 december een lichtjeswandeling om geld op te halen voor de dieren die in de steek gelaten zijn en het niet makkelijk hebben. Iedereen kan mee wandelen. Inschrijfgeld bedraagt 5 euro. Iedereen die zich ingeschreven heeft, krijgt een lichtje. Deelnemers kunnen zichzelf ook laten sponsoren door familie, vrienden of bedrijven.

Stichting Dierenlot uit Arkel verdubbelt het bij elkaar gelopen bedrag en zorgt voor een drankje en een versierd station in Arkel. Er wordt gelopen vanaf het industrieterrein in Arkel/Vlietskade/Stationsweg/Station/Parallelweg/Vlietskade. Startijd is tussen 18.00 en 18.45 uur vanaf industrieterrein Arkel. Inschrijven kan via de mail:

lichtjesloopasielgorinchem@gmail.com of 0183-624275.