Enquête TipMolenlanden over de begroting en stakingen in het onderwijs

Closeup of businesswoman typing on laptop computer (Foto: Stockfoto)

Closeup of businesswoman typing on laptop computer (Foto: Stockfoto)

MOLENLANDEN • Er is deze week weer een nieuwe enquête verstuurd naar het burgerpanel TipMolenlanden. De vragen gaan ditmaal over de stakingen in het onderwijs en de gemeentelijke begroting.

"Stel u bent voor één dag leraar. Wat zou u doen als u een leraar was? Wat zijn volgens u de beste oplossingen voor het lerarentekort? Waarop zou u bij het opstellen van de begroting de nadruk willen leggen?", zomaar enkele vragen die voorbij komen in het onderzoek. Het invullen van de vragenlijst is eenvoudig, duurt slechts enkele minuten en is volledig anoniem.

Het burgerpanel wordt geregeld geraadpleegd in de gemeente Molenlanden en is een initiatief van Kontakt Mediapartners. Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema's in de gemeente. Het Kontakt editie Alblasserwaard is hiervoor een samenwerking aangegaan met onderzoeksbureau Toponderzoek. Uitslagen van de onderzoeken kunnen anoniem verwerkt worden in nieuwsberichten en een bijdrage leveren aan de politieke en maatschappelijke discussie. Aanmelden is mogelijk op: www.TipMolenlanden.nl.

De open enquête invullen kan via https://enquete.toponderzoek.com/TipMolenlanden.