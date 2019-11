Is het echt nu of nooit voor glasvezel in Vijfheerenlanden?

REGIO • De laatste drie weken zijn ingegaan voor de glasvezelcampagne in Vijfheerenlanden.

De ambassadeurs zijn druk in de weer om ervoor te zorgen dat vóór 16 december minimaal 35 procent van de inwoners per deelgebied zich aanmeldt voor glasvezel zodat er ook daadwerkelijk glasvezel komt. Daarnaast gelden ze ook als vraagbaak, want in het dorp weten buurtbewoners ze goed te vinden voor vragen of twijfels.

Wachten niet verstandig

Vivian Stemerdink woont in Nieuwland en zet zich daar in als ambassadeur. Veel buurtgenoten die zij spreekt, twijfelen om nu over te stappen naar glasvezel. Ze denken dat er binnenkort vast nog wel een aanbieder langskomt om glasvezel aan te leggen.

Vivian vindt dit niet verstandig. "Ik zou hier absoluut niet vanuit gaan. Juist de grote partijen gaan voor massa en laten kleine dorpen zoals Nieuwland links liggen omdat ze die commercieel niet interessant vinden. Dit is daarom onze kans. Als we nu die 35 procent niet halen, dan kan het nog wel eens heel lang duren."

Intentie

Jacques Bloemendal, Eelke Toonstra en Kees Wisse zijn ook ambassadeurs en organiseren in samenwerking met Muishuis uit Ameide een aanmeldavond bij Camping de Koekoek (Tienhoven a/d Lek) op maandag 2 december van 19:00 tot 22:00 uur.

"We hopen toch wel dat tijdens deze avond veel mensen langskomen voor advies en zich natuurlijk aanmelden. "Alle mensen die we spreken zeggen dat ze zich gaan aanmelden. Ze moeten het alleen nog 'even' doen… "



Mensen kunnen zich nog tot 16 december aanmelden. Tot die tijd worden er nog een aantal bijeenkomsten georganiseerd waar men advies kan inwinnen over de dienstaanbieders en glasvezelabonnementen en hulp krijgt bij het aanmelden. De agenda staat op vijfheerenlanden.glasvezelbuitenaf.nl.