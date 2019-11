Aanmelden voor Kerstdiners van Present

REGIO • Present nodigt bewoners, familie, vrijwilligers en relaties van locaties van Present weer uit voor het traditionele Kerstdiner, dat op verschillende tijden en locaties wordt geserveerd.

De koks, gastvrouwen en vrijwilligers serveren op alle locatis een heerlijk Kerstmenu. Men kan zich persoonlijk, telefonisch of per e-mail aanmelden voor het diner. Wie zorg krijgt op een locatie van Present hoeft niet te betalen voor het diner. Overige gasten wordt gevraagd om een bijdrage van 29 euro per persoon, inclusief drankjes.

De Kerstdiners worden gehouden op de volgende locaties en tijdstippen: Emma (Leerdam) op dinsdag 17 december om 12:00 uur en op dinsdag 17 december om 18:00 uur. Aanmelden kan via 088-4080300 of restaurant.emma@presentvooru.nl; Graafzicht (Bleskensgraaf) op dinsdag 17 december om 18:00 uur, woensdag 18 december om 12:00 uur of woensdag 18 december om 18:00 uur. Aanmelden kan via 088-4080233 of restaurant.gz@presentvooru.nl; Open Vensters (Ameide) op woensdag 18 december om 17:30 uur of donderdag 19 december om 17:30 uur. Aanmelden kan via 088-4080051 of restaurant.ov@presentvooru.nl; Hof van Ammers (Groot-Ammers) op donderdag 19 december vanaf 18:00 uur. Aanmelden kan via 088-4080150 of restaurant.hva@presentvooru.nl.

Bij de opgave kan vermeld worden of er dieetvoorkeuren of allergieën zijn en of een rolstoelplaats nodig is.