Careyn: van veertien naar twee consultatiebureaus in Molenlanden

MOLENLANDEN • Van veertien naar twee consultatiebureaus (Hoornaar en Nieuw-Lekkerland) in de gemeente Molenlanden; dat is één van de gevolgen van het feit dat de jeugdzorg van de ene zorgorganisatie, Rivas Zorggroep, naar de andere, Careyn, overgaat.

Veel inwoners zijn daar verre van blij mee. Één van hen, Roelant Kant uit Nieuwpoort, zette een online petitie en een Facebookgroep op. Officieel heeft Careyn de aanpassing van het aantal consultatiebureaus nog niet gecommuniceerd. "Ik hoorde hier geruchten over en heb afgelopen week via de mail aan Careyn gevraagd of deze Indianenverhalen uit de wereld geholpen konden worden", vertelt Roelant Kant. "Maar uit de mail die ik terugkreeg bleek dat het wel degelijk klopte."

Ondertekend

Een mededeling die voor veel ouders als een grote tegenslag kwam, zo stelt de inwoner van Nieuwpoort. "Samen met Kevin van der Vlist heb ik daarom een online petitie en een Facebookgroep opgezet. De petitie is inmiddels al ruim 120 keer ondertekend, de Facebookgroep heeft nu 145 leden."

Hij noemt twee voorbeelden van Molenlanders die in de problemen raken door deze verandering. "Eén van hen is visueel beperkt, heeft nog geen kinderen, maar wel een sterke kinderwens. Zij zou lopend naar het consultatiebureau kunnen gaan, maar moet straks met het openbaar vervoer en dat is voor haar veel te vermoeiend. Iemand anders gaf aan dat zij zelf geen rijbewijs heeft en haar man wel. Die werkt fulltime en dus zal ze met twee kinderen en een baby met de bus naar Hoornaar zal moeten reizen. Dat ziet ze echt niet zitten."

Opzadelen

Kant noemt daarnaast de traditioneel lage vaccinatiegraad in de Molenlandse kernen. "De dienst Jeugd en Gezondheid ZHZ heeft een toekomstverkenning 2018 - 2022 gemaakt over het thema vaccinatiegraad. Hierin is als belangrijkste advies van de GGD opgenomen om vaccineren zo toegankelijk mogelijk maken. Dat kan op verschillende manieren; vanuit de omgeving bezien, zou je een voor iedereen makkelijk toegankelijke locatie willen. In Molenlanden dreigt nu echter precies het tegenovergestelde te gebeuren. Het door Careyn voorgenomen beleid om consultatiebureaus te sluiten zal onze vaccinatiegraad alleen maar verder verlagen."



Wat Roelant Kant betreft neemt Careyn de locaties van Rivas Zorggroep over om het aanbod op hetzelfde peil te houden. "Het gaat om de centen. Ze hebben het via een aanbesteding binnengehaald en hebben hier waarschijnlijk geen geld voor. Maar je moet niet eerst mensen opzadelen met problemen en het dan oplossen; zorg dat je het voorkomt."

Een reactie van Careyn volgt later.