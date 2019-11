Thijmen wint Minecraftwedstrijd Geofort

HERWIJNEN/POEDEROIJEN • Thijmen van den Herik (15) uit Hardinxveld-Giessendam heeft de landelijke Minecraftwedstrijd gewonnen die het Geofort in Herwijnen had uitgeschreven. Thijmen en zijn medebouwer Jim IJzerman (16) uit Giessenburg bouwden het mooiste virtuele Slot Loevestein.

Meer dan 135 jongeren vanuit het hele land hebben wekenlang gesleuteld aan hun eigen virtuele Slot Loevestein. Met de grote verscheidenheid aan bouwmaterialen en artistieke uitingen die kinderen hadden gekozen, doken er veel verschillende versies van het slot op.

Hugo de Groot

Tijdens de prijsuitreiking dit weekend op Slot Loevestein werd de winnaar van de landelijke Minecraftwedstrijd bekend gemaakt. Vol trots keken ouders toe terwijl de jonge deelnemers terugblikten op de wedstrijd. Hugo de Groot van Slot Loevestein en fortvrouw Willemijn Simon van Leeuwen van het Geofort kregen de eer om uiteindelijk de winnaar bekend te maken. Van de tien genomineerden, werd 'Lampie23' als winnaar gekozen.

Oog voor detail

De jury over het winnende plot: "Lampie23 en zijn medebouwer winnen omdat ze Slot Loevestein met veel aandacht van buiten én van binnen en met oog voor detail hebben nagebouwd. Ze hebben bijvoorbeeld nagedacht over de bouwmaterialen van de muren, de beplanting in de gracht en de houten luiken."

Luxe overnachting en pannenkoekendiner

De jonge winnaar ontving tijdens de prijsuitreiking een tegoedbon voor een overnachting voor vier personen in de luxe Suite & Breakfast met uitzicht op Slot Loevestein en voor een bezoek aan de pannenkoekenboot.

GeoCraft

De plots zijn gebouwd in GeoCraft: de Minecraftwereld waarin heel Nederland is nagebouwd. Van GeoFort zelf, het Rijksmuseum in Amsterdam tot je eigen huis. Iedereen kan meebouwen aan het digitale Nederland. Hoewel alle gebouwen, wegen en rivieren erin staan, is niet alles even gedetailleerd. Aan jongeren de taak om deze wereld verder vorm te geven.

De wedstrijd is onderdeel van het project GeoCraft in de Klas. Met dit project wil GeoFort jongeren enthousiasmeren, binnen en buiten de klas, voor thema's als cultureel erfgoed, veiligheid en duurzaamheid. Minecraft wordt hierbij ingezet als middel om jongeren actief te betrekken bij deze thema's. Het project wordt mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie.