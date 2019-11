Verkoop Eneco levert gemeenten in regio miljoenen extra op

REGIO • Energieconcern Eneco wordt voor 4,1 miljard euro overgenomen door een Japans consortium onder leiding van Mitsubishi.

Eneco wordt verkocht door 44 gemeenten in de regio, waaronder Alblasserdam, Papendrecht, Molenlanden en Vijfheerenlanden. De gemeenten krijgen een hogere prijs krijgen dan verwacht, want die gingen tot voor kort uit van een totaalbedrag van ruim 3 miljard euro voor Eneco.

Molenlanden rekende op ongeveer 30 miljoen euro. Met de meeropbrengst van de deal die nu gesloten is, kan dat bedrag oplopen tot ruim 37 miljoen euro.

De gemeente Vijfheerenlanden ging uit van een opbrengst van ongeveer 50 miljoen euro. Met de meeropbrengst die nu beklonken is, kan de gemeente ruim 12 miljoen euro extra bijschrijven.

Voor Papendrecht zou de opbrengst ongeveer 20 miljoen euro bedragen. Helemaal precies is het bedrag hier niet bekend, omdat de gemeente de cijfers in het verleden geheim gehouden heeft. Mocht dat bedrag kloppen, zal de uiteindelijk opbrengst oplopen tot ongeveer 25 miljoen euro.

Voor Alblasserdam wordt verwacht dat de opbrengst iets lager is dan in Papendrecht. Het Damdorp is kleiner dan Papendrecht en heeft minder aandelen in haar bezit van Eneco.

De gemeenten moeten overigens nog wel definitief instemmen met de overname. Ook moet onder anderen de minister van Economische Zaken nog akkoord gaan.