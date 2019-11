Hoe ouder iedereen om je heen in de familie wordt, hoe meer kinderen ook geboren worden. Het aantal neefjes en nichtjes groeit en al die verjaardagen wil je ook bijhouden. Maar of je nu zelf kinderen hebt of niet, het is toch best lastig om steeds te bedenken wat je die kids voor hun verjaardag moet geven. Welke cadeaus zijn praktisch? Zijn er wensen? Wat zou je je eigen kinderen op die leeftijd hebben gegeven? En niet te vergeten: wat is je budget? Het is heel leuk om prachtige cadeaus aan te schaffen voor iedereen, maar dat kan behoorlijk aantikken elk jaar. Dus wat geef je je neefje die net vijf jaar is geworden?

Speelgoed om buiten mee te spelen

Dit is en blijft toch iets wat altijd gewild is. Er zijn door het hele jaar zat dagen waarop kinderen naar buiten willen om te spelen, dus dan is het handig om een voorraadje leuk speelgoed te hebben waar ze zich mee kunnen vermaken. Buitenspeelgoed is dus altijd goed. Je kunt kiezen voor een simpele bal, want geen kind heeft teveel voetballen. Een springtouw, loopklossen, een knikkerpotje (en dan natuurlijk een flinke zak knikkers erbij), een hinkelspel, stoepkrijt of een bellenblaas. Er is genoeg speelgoed voor buiten te vinden. En als je toch wat grootser wilt gaan: een basketbalstandaard, een speeltent, een kruiwagen, kinderbezem of simpelweg wat leuks voor in de zandbak.

Everything wood

Wat ook altijd erg leuk is om te geven en te krijgen: houten speelgoed . Vaak gaat het ook nog veel langer mee dan plastic, dus extra lang speelplezier! Spellen zoals hamertje tik, mikado of uitgebreide stapelspellen zijn erg leuk om samen te spelen. Er zijn ook hele leuke houten kalenderklokken, memory spellen en autootjes te krijgen. En voor de grotere cadeaus: een houten winkeltje, waar dan natuurlijk wel alle boodschappen bij horen: groenten, fruit, taartjes, dranken, ijsjes en pizza! Wil je het nog meer uitbreiden? Kies dan voor een houten kassa, een ijsmachine, koffiezetapparaat of een houten doos met houten koekjes voor bij de koffie. Een poppentheater is ook erg leuk. Laat die fantasie maar los gaan: dat levert de mooiste verhalen en spellen op.

Ben jij ook zo gek op houten speelgoed? Er is zoveel van te krijgen! Je kunt het niet zo gek bedenken of het bestaat. een houten verjaardagstaart? Een pizza oven en een mixer? Dat is allemaal te vinden! Dus als jij voor duurzaam speelgoed gaat, dan is hout een goede optie!

Boekjes

Kinderen vinden het heerlijk om zo nu en dan tegen papa of mama aan te kruipen op de bank en voorgelezen te worden. Dan zijn boekjes zeker een goed cadeau! Spannende boekjes, leuke boekjes over dieren...Zoek naar de interesses van je neefje en zoek daarbij een leuk boek. Een boek kan namelijk rust en veiligheid bieden, na een drukke, prikkel volle dag. Als het kind het boekje meerdere keren heeft gelezen, geeft herkenning en herkenning geeft rust!

Auto's en treinen

Hoe gaaf is het om een tafel vol met auto's, treinen, mooie wegen en gebouwen te hebben? Urenlang speelplezier! Een mooie garage, een hele reeks mooie racewagens, een bus en natuurlijk tractors. Het hoort er allemaal bij en het valt zeker in de smaak!

Wat zou jij als cadeau voor je neefje kiezen? Ga jij voor alles wat leuk is voor buiten, kies je voor duurzaam of ga je voor auto's en boekjes? Wat zou het beste bij jouw jarige neefje passen?