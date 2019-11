Daan Hartog tweede in Dommelen

REGIO • De Pietencross in Dommelen heeft Daan Hartog in jeugdcategorie 6 de tweede plaats opgeleverd.

Isis Versluis had pech met haar ketting, maar kwam in categorie 3 toch nog als derde meisje (9e overall) over de meet.

Cat. 3: 9. Isis Versluis (Meerkerk, derde meisje).

Cat. 6: 2. Daan Hartog (Giessenburg), 25. Tim Verwolf (Langerak).

Cat. 7: 40. Sem van Wijngaarden (Hardinxveld).

Zondag werd er in het veld gekoerst in Leiden.

Cat. 3: 5. Isis Versluis (Meerkerk, tweede meisje).

Cat. 6: 2. Rick Versloot (Hardinxveld), 4. Daan Hartog (Giessenburg).

Ook de nieuwelingen van RC Jan van Arckel kwamen in actie.

Leiden: 37. Dion Slomp (Hoornaar), 39. Thijs Wemmers (Bleskensgraaf).

Dommelen: 20. Christiaan van Rees (Groot-Ammers), 46. Feiko van der Dussen (Arkel).