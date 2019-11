OTTOLAND • Naast onder andere kaas, noten en brood verkoopt Kaaswinkeltje Hoogendoorn in Ottoland vanaf oktober ook een boek: 'Koken met Kaas'. De gerechten op de foto's zijn om te watertanden.

De kaassoorten uit de recepten zijn allemaal verkrijgbaar bij Aart en Sijnie en stuk voor stuk afkomstig van Nederlandse boeren die zelf op ambachtelijke wijze kaas maken. Die boeren vertellen in het boek hun verhaal, tussen de recepten door. Op de cover van het boek, aan de achterkant, staat informatie over het Ottolandse Kaaswinkeltje.

Traditie

Net als de boerenbedrijven in het boek kan Kaaswinkeltje Hoogendoorn bogen op een mooie historie. Aarts vader kocht ooit kaas op bij boeren in de regio, zijn moeder verkocht die. Aart, Sijnie en hun medewerkers zetten die traditie voort.

'Koken met Kaas' is vriendelijk geprijsd, telt ruim honderd pagina's en bevat recepten voor onder andere lunches, soep, salades, stamppotjes en borrelhapjes. Aart: "Het recept voor de barbecue cheeseburger hebben we al uitgeprobeerd. Die burger was super."

Kerstpakket

Bedrijven die kerstpakketten bestellen, kunnen het boek erbij laten doen. De winkel bezorgt de kerstpakketten tot in de wijde omtrek. Juist omdat veel producten ambachtelijk worden gemaakt en beperkt leverbaar zijn, is het verstandig om niet te lang te wachten met bestellen.

Kaaswinkeltje Hoogendoorn

Damseweg 113 | Ottoland

kaaswinkeltjehoogendoorn.nl