OBS Het Tweespan bezoekt (F)Linke soep

GIESSENBURG • Op uitnodiging van de werkgroep Duurzaam Giessenburg hebben de kinderen van OBS Het Tweespan uit Giessenburg afgelopen dinsdag 19 november een leerzame theatervoorstelling in de Til bezocht over de plastic soep.

Op een aansprekende manier zijn de gevolgen van zwerfafval ten tonele gebracht: een kwal die verliefd is op en ronddrijvende plastic zak, een modebewust zeepaardje dat ten onder gaat aan een ingesnoerde taille door plastic afval en plastic etende lantaarnvissen. De oproep in het toneelstuk om in actie te komen en de lesbrief met opdrachten die op school zijn uitgevoerd, hebben ongetwijfeld bijgedragen aan meer bewustwording van de kinderen over de thema's plastic afval en duurzaamheid.