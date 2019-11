Kleuters De Ammers bezoeken Sinterklaashuis

GROOT-AMMERS • Groep 1/2 van OBS de Ammers heeft een bezoek gebracht aan het Sinterklaashuis in Dordrecht.

Ze genoten van de activiteiten in de diverse kamers, waaronder taaitaai versieren in de bakkerij, je tandenpoetsdiploma halen in de badkamer en dansen met de Pieten in de discotheek. Het was een zeer geslaagd uitstapje.