Iggy Popquiz uit Ameide wil de polder veroveren

AMEIDE • Welke artiest uit de jaren '60 behoort naast Jimi Hendrix en Janis Joplin nog meer tot de 'Club van 27'? En wie was na Phil Collins de zanger van Genesis? De Iggy Popquiz stelt je muziekkennis op de proef, maar zorgt bovenal voor een avondje vertier. "We zouden dit in alle dorpshuizen willen doen."

In een woonkamer aan de Molenstraat wordt in het diepste geheim gewerkt aan de Iggy Popquiz, inmiddels wereldberoemd in Ameide en omstreken. Uit de speakers dreunt het nummer 'My Generation'. Maar welke Nederlandse band voert deze versie ook alweer uit? En wie schreef het origineel? "Niet het antwoord verklappen in de krant hè", lacht Peter de Kruijk, samen met Sven Luttmer en Aart-Jan de Wit bedenkers van de quiz.

Voorbereiding is alles. Want de Iggy Popquiz wil haar deelnemers verrassen én flink laten zweten op de ruim 80 vragen verspreid over 5 ronden. "Het gaat vooral om de lol natuurlijk", vertellen de heren. "Maar het moet ook een beetje een uitdaging zijn. Het kan er op zo'n avond flink fanatiek aan toe gaan."

Uitverkocht

In thuishaven Ameide valt de quiz al jaren goed in de smaak. Op 27 december vindt 'ie voor de vierde keer op rij plaats in Het Spant. "Er doen 42 teams van 3 personen mee. Dit jaar waren alle tafels binnen een maand gereserveerd. In Lexmond doen we het nu voor de derde keer, op 21 december. Daar zijn nog wel wat tafeltjes vrij."

Een avondje Iggy Popquiz bestaat uit 5 verschillende ronden waarin alle genres aan bod komen. Uniek is de fotoronde waarbij je enkel de ogen van een artiest te zien krijgt, toepasselijk 'Eye of the tiger' genaamd. "Maar het leukst blijft toch wel het raden van intro's en covers", denken de makers. "Vaak herkennen mensen het nummer, maar valt het raden van titel en artiest vies tegen."

Presentator

Alle drie de organisatoren hebben zo hun eigen taak. Sven zorgt voor de beelden en Aart-Jan is steevast de dj van dienst die alle fragmenten aan elkaar draait. Wie de quiz wel eens meegemaakt heeft, zal zich vooral Peter herinneren en de geheel eigen wijze waarop hij de avond aan elkaar babbelt.

Voor iets wat eigenlijk als geintje begon, lopen de zaken schrikbarend goed. De Iggy Popquiz is ondergebracht in een VOF en de aanvragen stromen binnen. Naast Ameide en Lexmond heeft het drietal inmiddels ook Asperen onveilig gemaakt en onlangs waren ze present op een heus 'sweet sixteen' feestje. "Dat was weer even wat anders ja, maar wel echt geslaagd. Net als bij een popkoor laatst in Oud-Gastel."

Dolly Parton

Eigenlijk werkt het overal wel, zo weten de bedenkers. Van een bedrijfsborrel tot dorpsfeest. "Het gaat er uiteindelijk om dat het gezellig is. En dat wordt het altijd. Het is herkenbaar en iedereen kan lekker meezingen. En wij verzorgen een totaalplaatje, dat is ook fijn voor de organisatie."

En dan valt er ook nog eens genoeg te lachen. "Bijvoorbeeld bij de vraag voor hoeveel geld Dolly Parton haar beroemde boezem heeft laten verzekeren. Een beetje op het randje mag soms wel toch?"

Prijsvraag

Bij een artikel over een popquiz hoort natuurlijk een bijpassende prijsvraag. Daarom zijn de drie quizmasters op de foto gegaan als een bekende band uit eind jaren '60. "Wie weet om welke albumhoes het gaat, maakt kans om met twee vrienden gratis aan te schuiven bij onze quiz op 21 december in Huis Het Bosch in Lexmond", vertelt Peter. "Het antwoord kan opgestuurd worden naar info@iggypopquiz.nl." Meer info over de quiz is te vinden op www.iggypopquiz.nl.

Jan de Gier