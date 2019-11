Forse investering in ov en wonen regio Utrecht

UTRECHT • Het Rijk, provincie Utrecht, gemeente Utrecht en vijftien omliggende gemeenten, waaronder ook de gemeente Vijfheerenlanden, verkennen drie maatregelen voor het ov die de bereikbaarheid van de regio verbeteren en gebiedsontwikkeling mogelijk maken tussen Utrecht Centraal, de Merwedekanaalzone en Nieuwegein.

Het doel is om voor 2030 het eerste deel van een ov-ring te realiseren en woningbouw mogelijk te maken. In totaal gaat het om een pakket maatregelen ter waarde van 500 miljoen euro.

Eerste deel ov-ring

De maatregelen vormen de eerste drie onderdelen van een ov-ring om Utrecht. De eerste is station Lunetten-Koningsweg: een combinatie van het bestaande station Utrecht Lunetten en een nog te bouwen station bij de Koningsweg. Dit station heeft de potentie om na Utrecht Centraal het grootste station van Utrecht te worden en daarmee Utrecht Centraal flink te ontlasten.

Het tweede onderdeel is de aanleg van een nieuwe, snelle ov-verbinding (een snelbus of tramlijn) tussen Leidsche Rijn en Utrecht Science Park via Westraven en station Lunetten-Koningsweg.

Het derde onderdeel is een verbeterde bereikbaarheid van nieuwe woonlocaties in Utrecht Zuidwest (waaronder de Merwedekanaalzone) en Nieuwegein. De ov-ring heeft positieve gevolgen voor de hele regio.

Bereikbaarheid onder druk

De ov-ring moet Utrecht Centraal ontlasten en Utrecht Science Park beter bereikbaar maken.

Wethouder Lot van Hooijdonk van de gemeente Utrecht: "Het is erg mooi dat we nu kunnen starten met de ontwikkeling van een ov-netwerk met meerdere knooppunten. Utrecht verdubbelt tussen 2000 en 2040 qua inwoners. Bij zo'n grote stad hoort een andere schaal van ov. Het aantal reizigers op Utrecht Centraal groeit van 88 miljoen per jaar nu naar 100 miljoen in 2030. Daarnaast reizen elke dag 77 duizend mensen van en naar Utrecht Science Park. Utrecht wordt steeds groter, we redden het niet meer met alleen Utrecht Centraal als belangrijk overstappunt."

Woningbouw

De Merwedekanaalzone en Nieuwegein zijn belangrijke woningbouwlocaties om de groeiende vraag naar woningen op te vangen. Een betere ov-verbinding tussen Nieuwegein en Utrecht zorgt dat deze gebieden bereikbaar zijn en blijven. Samen met maatregelen zoals deelmobiliteit, fietsinfrastructuur en parkeren op afstand maakt dit de bouw van duizenden woningen mogelijk.

Gedeputeerde Huib van Essen van de provincie Utrecht: "Onze regio groeit razendsnel en er is een grote behoefte aan woningen. We pakken die handschoen graag op en willen huizen bouwen, maar een goede bereikbaarheid is daarvoor een voorwaarde. Als provincie zijn we daarom blij dat er nu samen met onze partners stappen worden gezet."

Haalbaarheid

Eerder onderzoek toonde aan dat de drie onderdelen van de ov-ring een grote bijdrage leveren aan de bereikbaarheid en toekomstige groei van de regio. Daarom hebben Rijksoverheid, provincie Utrecht en Utrechtse gemeenten verenigd in de U10 nu afgesproken om te verkennen op welke manier deze het meest haalbaar en effectief zijn. De partijen zullen 380 miljoen reserveren voor het uitvoeren van de maatregelen.

Maandag 25 november wordt het besluit besproken in de Tweede Kamer. De voorbereidingen voor de verkenning starten nu en in het voorjaar van 2020 volgt de officiële startbeslissing.

Wethouder Herman Geerdes namens het regionale samenwerkingsverband U10: "Dat zoveel verschillende partijen met een gezamenlijk toekomstplan voor de regio Utrecht komen is bijzonder en toont aan hoe urgent de problematiek is. Deze maatregelen bieden kansen voor de hele regio!"