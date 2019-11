Open vergadering CDA Vijfheerenlanden in Kedichem

KEDICHEM • De fractie van CDA Vijfheerenlanden zal woensdag 4 december in het Zorghuis Kedichem vergaderen.

Voorafgaand aan de vergadering loopt de fractie door Kedichem om kennis te maken met het mooie dorp aan de zuidkant van de gemeente Vijfheerenlanden. De fractie wordt rondgeleid door het CDA-gemeenteraadslid Martine Visser, die tevens parttime zorgcoördinator is bij het Zorghuis.

"Het zorghuis Kedichem is precies wat het CDA belangrijk vindt voor de leefbaarheid in de kernen", aldus Martine Visser.

"Initiatieven van inwoners die zelf de schouders er onder zetten, maken vooral kleine kernen tot krachtige gemeenschappen", vult CDA-fractievoorzitter Maria de Jong-Middelkoop aan.

Na het rondje Kedichem gaat de fractie rond 20:00 uur in gesprek met de inwoners. "Wij willen weten wat er speelt in de kernen en dan moet je er wel op af gaan", vervolgt De Jong. Om 20:30 uur wordt de open vergadering afgerond met een rondleiding in het Zorghuis.

De CDA-fractie vertrekt om 19:30 uur vanaf het Zorghuis Kedichem aan de Koningin Wilhelminalaan 46. Inwoners van Kedichem die mee willen lopen zijn van harte welkom en kunnen zich op 4 december tegen halfacht melden bij het zorghuis.

Graag vooraf aanmelden via info@cdavijfheerenlanden.nl.