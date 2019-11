Kunsttalent 2020 Mirjam Vreeswijk: 'Daar stond ik tussen grote namen'

MEERKERK/UTRECHT • Schilderes Mirjam Vreeswijk is vorige week zaterdag benoemd tot Talent van het Jaar 2020 in de door Stichting Kunstweek gehouden verkiezing Kunstenaar van het Jaar. De geboren Meerkerkse eindigde op plek 24 en bleef gerenommeerde kunstenaars als Ans Markus, Anton Corbijn en Jeroen Krabbé voor.

"In juli kreeg ik een eerste mail van de organisatie, dat een panel van honderd kunstkenners mij had voorgedragen. Ik ben nog steeds verbaasd, want ik stond als beginnend kunstenaar tussen zoveel grote namen. Dit sloeg nergens op, vond ik", lacht de 22-jarige Mirjam.

Pot Engelse drop

Het schilderen zat al vroeg in de vingers en het hoofd. "Sportief bezig zijn, zoals mijn broertjes die allerlei bekers wonnen, was niet mijn ding. Ik was altijd wel aan het knutselen en tekenen en wist eigenlijk al op jonge leeftijd dat ik iets met kunst wilde gaan doen. Als meisje van tien zat ik tussen volwassenen serieus te schilderen op een avondcursus in Gorinchem. Met het maken van een stilleven als opdracht van de week, vaak een vaas met bloemen of een pot Engelse drop."

Na het Lyceum was de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht een logische stap. "Met zestien jaar was ik eigenlijk nog te jong. Maar na een toelatingstoets werd ik toch toegelaten. En daar was ik superblij mee, want een alternatief had ik niet. Aanvankelijk schilderde ik portretten en dat ging mij redelijk goed af. Net voor het examen heb ik het roer drastisch omgegooid. Naar voorbeeld van onder andere de Zweedse Ida Ekblad en Hadassah Emmerich uit Nederland ben ik mij gaan verdiepen in 3D schetsen. Ik gooide op een gegeven moment enkele portretfoto's op een stapeltje en zag mooie schaduwen ontstaan."

Wending

Een belangrijke wending in het kunstenaarsleven van de in 2018 afgestudeerde Vreeswijk. "Tegenwoordig loop ik kringloopwinkels af, waar ik hobbyboeken uit de jaren '70 en glimmende decoratieve prullaria koop. Ik maak vervolgens een foto van de collage, die ik uitprint en op doek schilder. Als ik in een flow zit, is een schilderij in een dag klaar. Soms heb ik geen inspiratie en verlaat ik de studio in mijn anti-kraak boerderij in de bossen van Amelisweerd. Dan fiets ik doelloos rond door de binnenstad van Utrecht of zoek de rust bij mijn ouders in Meerkerk, waar ik beschik over een fijne computer."

"Ook doe ik vaak inspiratie op tijdens mijn parttime baantje in een souvenirwinkel onder de Dom. Heerlijk om mijn hoofd leeg te maken, met de verkoop van tulpen of klompen. Mijn werkgever heeft voorgesteld een schilderij tussen de souvenirs te zetten, maar dat lijkt mij niet zo'n goed idee. Haha."

Theo Sprong

www.mirjamvreeswijk.com