Groot aantal verdachten mishandelingen Gorinchem geïdentificeerd: 'Aanhoudingen zullen volgen'

GORINCHEM • De politie heeft van een groot aantal van de jongeren die betrokken waren bij de veelbesproken mishandelingen in Gorinchem de identiteit weten te achterhalen.

Een aantal filmpjes met grove mishandelingen door mogelijk dezelfde dadergroep zorgen voor afschuw en bezorgdheid in Gorinchem en inmiddels ook in het hele land. 'Eind vorige week werden wij door verschillende melders gewezen op een vreselijk filmpje', meldt de politie donderdagmiddag op Instagram. 'Een groep jongens belaagt een jonge knul en mishandelt hem op een schofterige manier.'

Er was op dat moment nog geen aangifte of melding binnen van de mishandeling. 'Geholpen door vele getuigen die de betrokkenen en verdachten denken te herkennen, zijn we direct een onderzoek gestart. Inmiddels hebben we het slachtoffer gevonden en gesproken, hij heeft aangifte gedaan.'

Vijf aangiftes

Het incident bleek niet op zichzelf te staan. 'We hebben nu vijf aangiftes in behandeling die een link lijken te hebben met deze dadergroep. De slachtoffers zijn allemaal rond de 14 jaar oud.

Aanhoudingen volgen

Ook van die andere mishandelingen circuleren filmpjes, waarvan de politie onderzoekt wie er 'de hoofdrol' in hebben en wie welke strafbare handelingen uitvoert. 'Dankzij die beelden zijn er veel getuigen die meedenken, onder andere vanuit scholen en jongerenwerk.'

De recherche is nu druk bezig met het analyseren van alle beelden, het bij elkaar brengen van informatie en het uitzoeken wie waarvoor verantwoordelijk is. 'Er is inmiddels een aantal verdachten in beeld, aanhoudingen volgen.'

Deel beelden

'Hoewel de beelden zeker bijdragen aan het onderzoek, kan het blijven delen van de video's voor de slachtoffers en hun ouders erg confronterend en schadelijk zijn', benadrukt de politie. 'We roepen iedereen dan ook op om te stoppen met verdere verspreiding en waar mogelijk de filmpjes offline te halen.'

Degenen die informatie hebben wordt verzocht contact op te nemen via 0900-8844 of anoniem 0800-7000.