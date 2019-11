Drie generaties knippen DA Drogisterij in Ameide open

AMEIDE • In het bijzijn van tientallen genodigden is donderdagavond de nieuwe DA Drogisterij en Parfumerie Ameide aan de Prinsengracht geopend.

In een hoekpand van het winkelcentrum was voorheen de bibliotheek gevestigd. Toen bekend werd dat die zou worden verplaatst naar de Brede School viel dat min of meer samen met de wens van Aly en Nico de Wit om te stoppen met hun DA Drogisterij aan de J.W. van Puttestraat.

et echtpaar heeft Jan de Jong gevraagd om hen op te volgen, het personeel over te nemen, en zegde toe hem te helpen bij de opstart. De Jong, de zesde generatie van een familiebedrijf, had daar wel oren naar. Hij was in staat het pand te kopen van de gemeente, en na een grondige verbouwing is dat ingericht in de DA-huisstijl.

Samen met opa Leo en vader Peter, beiden in het bezit van de drogisterij-papieren, knipte Jan de Jong het lint door, waarna iedereen een kijkje kon nemen in de prachtige winkel. Vanaf vrijdag was het, mede door de mooie aanbiedingen, een drukte van belang in de zaak die een welkome aanvulling is voor het ondernemersbestand van het winkelcentrum.

fotobijschrift: Leo, Jan en Peter de Jong bij het doorknippen van het lint.