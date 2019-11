Veel kansen voor werkzoekenden als medewerker klantencontact

REGIO • De werkgelegenheid voor klantcontactberoepen neemt toe in de regio. Dat meldt het UWV.

Mensen kopen steeds meer bij webshops en communiceren online met de overheid, bank of energieleverancier. Hierdoor verschuift face-to-face contact naar telefonisch en online contact. Voor een brede groep werkzoekenden, waaronder mensen met een arbeidsbeperking, biedt dit kansen om werkervaring op te doen.

Het WW-bestand steeg miniem deze maand. Eind oktober 2019 verstrekte UWV 24.723 WW-uitkeringen in Groot-Rijnmond, waartoe de Alblasserwaard behoort. Dat waren er 270 meer dan in september. Het WW-percentage (het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking) bleef hierdoor op hetzelfde niveau als vorige maand: 2,3% voor Drechtsteden, 1,8% voor Gorinchem en 2,8% voor Rijnmond (het landelijk gemiddelde bedraagt 2,6%). De krapte op de arbeidsmarkt houdt daarnaast aan, mede in het klantcontactberoep.

"De vraag naar medewerkers klantcontact is groter dan het aantal werkzoekenden dat zich aanbiedt", geeft arbeidsmarktadviseur Willem Schrijver aan. Eind oktober 2019 verstrekte UWV in Groot-Rijnmond 237 WW-uitkeringen aan werkzoekenden met een klantcontactberoep. "Aan de andere kant zien we dat het aantal nieuwe vacatures voor klantcontactberoepen toegenomen is tot 2500 in de periode juli 2018 tot en met juni 2019. De krapte in de regio voor dit beroep concentreert zich rondom Rotterdam."

Het klantcontactberoep is veelzijdiger geworden, er zijn veel contactkanalen bij gekomen, zoals e-mail, livechat, Twitter en WhatsApp. Tegenwoordig kunnen klanten veel zaken zelf afhandelen. Het gevolg is dat de meer complexe vragen overblijven voor de klantcontact medewerkers. Dit betekent dat van de medewerkers meer wordt verwacht qua kennis en vaardigheden.