NIEUWLAND • Aan de Geer in Nieuwland is op woensdagavond 20 november woning verwoest door een uitslaande brand.

De brandweer is na de melding om 17.35 uur met meerdere eenheden ter plaatse gegaan en had de brand al snel opgeschaald naar middelgrote brand.

Het vuur zou ontstaan zijn in de woonkamer, maar de precieze oorzaak is nog niet vastgesteld. Er zouden geen mensen meer in de woning zijn.

Het blussen gaat waarschijnlijk nog uren duren en moet van buitenaf gebeuren. Volgens de Veiligheidsregio Utrecht is de schade te groot om nog van binnenuit het vuur te bestrijden.