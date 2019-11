OTTOLAND • Op Camping De Put in Ottoland vindt donderdag 21 november een grote oefening van Defensie plaats, waarbij onder meer een tank en Apache gevechtshelikopters betrokken zijn.

De deelnemers voeren een anti-terreuroefening uit. Voor De Put als locatie is gekozen omdat het een afgelegen en goed af te sluiten locatie is. Woensdag stond er al een oude Leopard-tank en een commandovoertuig bij De Put klaar; daarnaast vlogen Apache gevechtshelikopters laag over de Alblasserwaard, onder meer in Groot-Ammers (zie video).

De nieuwe eigenaar van camping De Put in Ottoland, Hans Kramer, liet eerder dit jaar al weten met Defensie overeen te zijn gekomen dat anti-terreureenheden oefeningen zouden gaan houden op het terrein van de camping.