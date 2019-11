Familienaam weer terug bij Vlot Logistics

schelluinen • Met 'Vlot Logistics' is na bijna twintig jaar de familienaam Vlot terug in de regio. 'We zijn en blijven een echt familiebedrijf. Daarom hebben we ervoor gekozen onze familienaam weer prominent in de bedrijfsnaam te gebruiken', aldus commercieel directeur Jan Wouter Vlot. Samen met de nieuwe merknaam zijn de van vroeger bekende kleuren blauw en oranje terug in de nieuwe huisstijl. Vrijwel het complete wagenpark, ruim 80 wagens, is inmiddels aangepast.

Vlot Logistics biedt een breed pakket dienstverlening op het gebied van opslag, distributie en transport. De logistieke dienstverlener verzorgt voor diverse grote bedrijven, waaronder Ikea en Whirlpool, het assembleren en transporteren van grote kwetsbare consumentengoederen, zoals keukens.

Er is een grote vestiging op transportpark Schelluinen, tot voor kort bekend onder de naam TSS. Ook de vestiging in Sliedrecht, de bakermat van het familiebedrijf, voert voortaan de naam Vlot Logistics. Het onderdeel verhuizingen blijft onder de eigen naam Mondial R. Vlot & Zn. opereren, eveneens vanuit Sliedrecht. Daarnaast heeft Vlot Logistics een Rotterdamse vestiging voor speciaal transport. In totaal werken er zo'n 300 mensen bij Vlot Logistics.

Krachtenbundeling

'Door de krachtenbundeling van de verschillende bedrijfsonderdelen onder onze vertrouwde familienaam kunnen we beter inspelen op vragen uit de markt. Ook levert de interne samenwerking een bijdrage aan de efficiëntie van ons bedrijf. Op deze manier kunnen we de gestage groei van ons bedrijf in goede banen leiden en de continuïteit van Vlot Logistics beter waarborgen', aldus commercieel directeur Jan Wouter Vlot.

'We zijn een echt Sliedrechts bedrijf en zijn daar trots op. Er werken bij ons veel mensen uit de Alblasserwaard. Die hebben het bedrijf groot gemaakt.'

Wortels laten zien

'De behoefte groeide om net als vroeger iets van onze Alblasserwaardse wortels te laten zien. En dat wordt op prijs gesteld. De oudgedienden in ons bedrijf zeggen: we heten weer Vlot!'

Vlot Logistics volgt de trends in logistiek en transport op de voet en is een van de pioniers op het gebied van elektrisch vrachtvervoer. Doorgaande professionalisering is voor het Sliedrechtse bedrijf belangrijk, mede omdat het een gecertificeerd leerbedrijf is. 'We zijn, al dertig jaar, een van de grootste leerbedrijven (BOL en BBL) in de regio en dat willen we graag blijven.'

'Studenten werken voor Vlot!'

Vlot Logistics timmert momenteel aan de weg met de wervingscampagne 'Studenten werken voor Vlot!' via een aparte website: werkenbijvlot.nl. 'Het lijkt misschien een bijzondere doelgroep, maar bijna alle studenten hebben een bijbaan en willen graag werken. Het uitleveren van consumentengoederen met een bakbus is dan een prima oplossing. Dat werkt gebeurt deels vroeg in de avond en op zaterdag. Dat sluit mooi aan bij de wensen van veel scholieren en studenten die veel vrijheid in hun baan willen. Als chauffeur heb je alleen het gewone B-rijbewijs nodig en als bijrijder kun je zelfs zonder rijbewijs bij ons terecht.'

Snel, netjes en naar tevredenheid

De inzet van studenten sluit volgens Vlot goed aan bij de eisen die aan het uitleveren van consumentengoederen worden gesteld. 'Er is heel veel vraag naar bedrijven en dus ook naar medewerkers die particulieren snel, netjes en naar tevredenheid kunnen beleveren. Daar kunnen en willen we als dienstverlenend bedrijf het verschil in maken. In ons werk moet je je goed kunnen inleven in de klant. Je komt tenslotte bij iemand over de vloer. Daar hoort bij dat je goed kunt communiceren en het leuk vindt om een praatje te maken. Prachtig werk!'