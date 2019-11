CDA Molenlanden wil goedkope huurwoningen voor eigen inwoners

MOLENLANDEN • CDA Molenlanden heeft vragen gesteld aan het gemeentebestuur over de mogelijk verkoop van sociale huurwoningen in de gemeente. Doel van de vragen van het CDA is om de woningen beschikbaar te krijgen en te houden voor de lokale bevolking.

Tijdens de meningsvormende avond op 4 november jongstleden bij de behandeling van de begroting ging wethouder Arco Bikker in op een vraag over huisvesting. Hij stelde daarin dat het laagste segment sociale huurwoningen op dit moment niet of moeilijk te bereiken is voor eigen inwoners, omdat de inkomensgrens dat vaak niet toelaat. Deze woningen worden dan betrokken door mensen van buitenaf.

"Dat is om meerdere redenen niet wenselijk", vindt Herman van de Water van CDA Molenlanden. De wethouder gaf toen aan dat het beter zou zijn wanneer de woningbouwcoöperatie deze woningen zou verkopen.

"Heeft de gemeente middelen in handen om dat te doel te bereiken; verkoop van sociale huurwoningen?", vraagt Van de Water aan het college. Als dat mogelijk is, wil het CDA weten hoe het college dit middel in te gaan zetten. En als het niet kan: "Hoe kan er wel een middel gevonden worden om dit te bereiken?"

Het CDA wil weten of er mogelijkheden zijn om vanuit de raad dit proces vlot te trekken of te bevorderen. De fractie van het CDA in Molenlanden wil graag zoveel mogelijk beschikbare woningen in de gemeente bestemmen voor de lokale bevolking.