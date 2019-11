Arnold Tuytel (Grond in Verzet): 'We wachten eerst af, maar zijn al wel bezig met een grote actie'

OUD-ALBLAS • Stichting Grond in Verzet geeft Den Haag tot 1 december om afdoende maatregelen rond PFAS en stikstof te treffen. De voorbereidingen voor een grote actie zijn al wel begonnen. Dat meldt Arnold Tuytel uit Oud-Alblas, één van de twee kartrekkers van Grond in Verzet.

Een week geleden schoof Tuytel samen met de mede-initiatiefnemer Klaas Kooiker uit Staphorst aan bij minister-president Mark Rutte. Het leverde een goed gesprek op met meerdere beloftes. "Maar in de brief die daarna verstuurd werd, stonden meerdere van die beloftes niet vermeld", zo blikt hij terug.

Tijdens een overleg besloot stichting Grond in Verzet maandagmiddag om de landelijke overheid nog even de tijd te gunnen om een werkbare norm voor PFAS vast te stellen en verdere maatregelen rond de stikstofproblematiek te nemen. "Maar we zijn al wel een grote actie op aan het zetten. Als er niet voldoende gebeurt om de markt weer los te trekken, zullen wij zeker weer van ons laten horen. We gunnen de overheid nog de tijd tot 1 december."