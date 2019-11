Groep 3 SmdB Noordeloos sluit thema over eten af

NOORDELOOS • In groep 3 van de School met de Bijbel in Noordeloos hebben de kinderen gewerkt over het thema: 'Smakelijk eten'.

Als afsluiting van dit thema gingen ze naar de grote keuken van het schippersinternaat in Werkendam, waar een vader van één van de kinderen kok is. De kinderen mochten hier zelf allemaal lekkere dingen maken, zoals appelmoes, friet en een hamburger.

Met de koksmutsen op leken ze allemaal echte koks. Een echte kok proeft zijn eigen maaksel natuurlijk eerst. Ook de kinderen uit Noordeloos hebben geproefd en alles was lekker en ging er goed in na het hard werken.