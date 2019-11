VVD-Ideeëncafé in café De Boerenklaas

MOLENLANDEN • De fractie van VVD Molenlanden wil graag van de inwoners van Molenlanden horen wat er leeft. Daarom nodigen zij inwoners uit om op woensdagavond 27 november naar hun VVD-Ideeëncafé te komen in café De Boerenklaas in Brandwijk.

De avond start met 'een bakkie met Bram'. Inwoners kunnen dan in gesprek met de VVD-wethouder Bram Visser. Ook kan men dan aanschuiven bij één van de raads- of steunfractieleden. Daarna vinden er diverse Ideeënronden plaats. Tijdens deze ronden kunnen ideeën aan de fractie worden meegegeven. Ook kan men reageren op ideeën die anderen aandragen. De avond wordt afgesloten met een borrel en bitterballen.

Onderwerpen

Samen met de aanwezigen wordt bepaald welke onderwerpen aan bod komen bij de Ideeënronden. Op de website van VVD Molenlanden is te lezen over welke onderwerpen de VVD-fractie tijdens deze avond graag de mening en ideeën van de inwoners van Molenlanden hoort. Enkele voorbeelden zijn: windmolens en zonneweiden in of naast uw dorp, een vuurwerkverbod in Molenlanden en winkels open op zondag.

Ook staan er onderwerpen bij die bepaalde dorpen betreffen, zoals de invulling van de Slingelandse Plassen en het bouwen van een nieuw gemeentehuis in Bleskensgraaf of het opknappen van het gemeentekantoor in Hoornaar. Tevens kunnen inwoners zelf onderwerpen aandragen. Meer informatie is te lezen op de website van VVD Molenlanden: www.vvdmolenlanden.nl.

Het VVD-Ideeëncafé zal plaatsvinden in zaal De Hal van café De Boerenklaas, Gijbelandsedijk 42 in Brandwijk. De zaal ligt aan de achterzijde van het café en is zowel te bereiken via een aparte ingang als via een trap in het café. Om 20.00 uur zijn inwoners van Molenlanden van harte welkom om hun ideeën te komen delen.