Ondernemers Lexmond presenteren toekomstvisie

LEXMOND • Zaterdagavond werd door de Lexmonds Ondernemers Vereniging (LOV) een bijeenkomst verzorgd, waarbij de bezoekers zich onder meer bogen over de toekomst van het dorp.

Vele ondernemers waren aanwezig bij Van Wiggen Vastgoed op Bedrijventerrein De Bull. Drie andere ondernemers, Elektrotechnisch installatiebedrijf Liefhebber, Gerrit Versluis en De Stekkerblokkenshop, hadden ook de bedrijven opengesteld voor de genodigden en gaven een mooie presentatie over hun bedrijf.

Tussen het diner en het dessert werd een presentatie gegeven door Richard Bredewold namens de Initiatiefgroep Napoleon. Deze groep, bestaande uit onder andere Thuis in Bouwen en Van Wiggen Vastgoed, gaf een presentatie over verantwoord groeien en de toekomst van Lexmond, betreft wonen en werken in een leefbaar en een verkeersveilige dorpskern.

Het initiatief werd goed ontvangen en mogelijk worden deze ideeën opgenomen in de Toekomstvisie van de gemeente Vijfheerenlanden. Ongeveer 80 ondernemers uit de omgeving van Lexmond waren aanwezig.