Provincie verbetert subsidie voor restauratie rijksmonumenten

REGIO • De provincie Zuid-Holland heeft de Subsidieregeling Restauratie rijksmonumenten verbeterd en uitgebreid.

Met deze subsidieregeling verstrekt de provincie subsidies voor restauratie van rijksmonumenten en voor maatregelen voor de verbetering van de toegankelijkheid en duurzaamheid van monumenten. Door deze subsidie wordt de herbestemming van de monumenten bevorderd.

Onder meer de praktische afhandeling van de subsidies zullen daardoor in 2020 beter verlopen. Daarnaast komt klinkend erfgoed, zoals een kerkorgel, eerder in aanmerking voor subsidie. Ook kan men subsidie voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen aanvragen zonder dat er sprake is van een door de provincie verstrekte restauratiesubsidie. Voorheen was deze subsidie wel gekoppeld aan het verkrijgen van een subsidie voor restauratie. Ook maakt de wijziging het mogelijk om voor de financiering een lening van het Nationaal Restauratie Fonds te combineren met provinciale subsidie.

Indieningstermijn

Gedeputeerde Staten hebben ervoor gekozen om de indieningstermijn voor subsidieaanvragen voor toegankelijkheids- en duurzaamheidsmaatregelen ten behoeve van de herbestemming van het monument te wijzigen. Van 1 mei 2020 tot 1 juli 2020 kan hiervoor een subsidieaanvraag worden ingediend. De indieningstermijn voor subsidieaanvragen voor restauratie blijft ongewijzigd. Aanvragen hiervoor kunnen worden ingediend van 1 december 2019 tot 1 maart 2020. De provincie heeft op dit moment een bedrag van 1.133.471 euro ter beschikking gesteld voor de uitvoering van de regeling.

Informatiebijeenkomst

Op 3 december is er een informatiebijeenkomst waarop de provincie vragen beantwoordt en informatie verstrekt over de nieuwe subsidieverordening. De bijeenkomst vindt plaats tussen 16.00 uur en 19.00 uur in vergaderzaal Y402 op de vierde etage van het Ypsilon-gebouw aan de Floris Grijpstraat 2 te Den Haag (dit is niet in het provinciehuis). Aanmelden kan via subsidies@pzh.nl. Er zijn drie sessies van een uur.