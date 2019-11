Vrije repetities voor nieuwe deelnemers Watervlucht

VIANEN • Voor iedereen uit de hele Vijfheerenlanden die wil meespelen in de openluchtvoorstelling Watervlucht in Vianen op 22 maart volgend jaar zijn er vrij toegankelijke repetities op dinsdag 26 en woensdag 27 november om 19:30 uur in basisschool Egbertus, Achterstraat 30 in Vianen.

Speciaal voor kinderen is er op donderdag 12 december om 15:00 uur een introductiebijeenkomst op dezelfde locatie.

Deelnemers hebben zelf invloed op hun rol in de gedramatiseerde evacuatie, die zich afspeelt rond 1800. Door grote overstromingen sloegen bewoners van het buitengebied op de vlucht naar de hoger gelegen binnenstad van Vianen en zij vonden uiteindelijk beschutting in de Grote Kerk.

Het schouwspel op zondag 22 maart 2020 begint in de uiterwaarden van de Buitenstad, waar op de dag van de voorstelling de ravage te zien zal zijn die het water heeft aangericht.

Inmiddels hebben zo'n honderd spelers en figuranten zich aangemeld voor het locatietheater. Organisator stichting Licht op Vianen denkt dat er nog meer mensen mee willen doen aan dit grootste locatietheater ooit in de historische binnenstad van Vianen.

Informatie en aanmelden kan via info@lichtopvianen.nl.