Verkeersactie 'Te gast op het Westeinde in Oud-Alblas'

• Een soortgelijke verkeersactie als in Oud-Alblas werd vorig jaar in Arkel gehouden.

OUD-ALBLAS • Op dinsdagmiddag 19 november van 15.30 tot 16.30 uur vindt de verkeerscampagne 'Te gast op het Westeinde' plaats. Samen zetten kinderen, bewoners, politie, waterschap Rivierenland en gemeente Molenlanden zich in voor een veiliger Westeinde.

Dit doen zij door deze middag gezamenlijk weggebruikers op een positieve manier bewust te maken van het gewenste rijgedrag. De verkeersactie wordt regelmatig herhaald sinds 2016.

Onveilig gevoel

Bewoners en kinderen voelen zich regelmatig onveilig in het verkeer op het Westeinde. De gemeente en waterschap willen samen met bewoners, kinderen, politie en de 'gasten' dat gevoel verbeteren. Er wordt door inwoners en kinderen een flyer uitgedeeld aan automobilisten. Op de flyer staan onder andere quotes en ervaringen van inwoners die deze middag ook actief zijn bij 'Te gast op het Westeinde'.

"Het is de rust waarom je op het Westeinde woont. De omgeving, het water voor de deur, in de avond nog buiten zitten. Tijdens de spitsuren merk je dan de drukte des te meer. Op zich niet erg, maar soms kom ik het Westeinde niet eens op vanaf mijn oprit", vertelt een bewoner van het Westeinde. "Ik ben blij met het initiatief dat hoe druk het ook wordt we wel begrip houden voor elkaar, op onze snelheid letten, dat we elkaar weer de rust en ruimte gunnen."

Samenwerken

De gemeente Molenlanden werkt samen met haar regionale partners op het gebied van verkeersveiligheid: opgave 3 uit de Regionaal Maatschappelijke Agenda (RMA). Hierbij wordt gewerkt volgens het motto: 'Alblasserwaard-Vijfheerenlanden maak een punt van nul verkeersslachtoffers'. Voor meer informatie: www.maakeenpuntvannul.nl.