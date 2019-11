VHL Vrouwen vieren 100 jaar vrouwenkiesrecht met spetterende voorstelling

LEERDAM/VHL • Zondag 17 november trad Eveline van Rijswijk op in Stadspodium Go met haar politieke onewomenshow 'De premiere'. Met sketches en beeldmateriaal verkende zij de komst van vrouwen op het Binnenhof.

In haar show speel de eerste vrouwelijke premier een belangrijke rol: Nederland is er helemaal klaar voor, aldus van Rijswijk.

Na de voorstelling van Eveline werd onder leiding van Krista Goosens de vertaalslag naar de lokale politiek gemaakt. Hanneke van der Leun, Maria de Jong, Martine Visser en Christel van 't Pad zijn nog niet klaar in Vijfheerenlanden. Het damesplatform is al wel gegroeid met dames uit alle partijen (behalve SGP), maar de dames gaan nog steeds graag met andere vrouwen in gesprek om ze te inspireren en niet te bescheiden te zijn.

Tot slot waren er bloemen voor Eveline van Rijswijk voor de geweldige voorstelling, voor Krista Goosens voor de gespreksleiding en Marianne Wittebol voor alle hulp bij de organisatie.

De contacten zijn gelegd om de volgende voorstelling van Eveline ook naar Vijfheerenlanden te halen.