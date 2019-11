Succesvol ondernemersontbijt in Molenlanden

MOLENLANDEN • Ondernemers van de gemeente Molenlanden werden op vrijdag 15 november in het zonnetje gezet om hen te bedanken voor hun ondernemerschap.

Tijdens het ondernemersontbijt 'Inspirerend Molenlanden' in en rond Het Arsenaal in Nieuwpoort volgden ruim 100 ondernemers diverse workshops en wisselden zij onderling ervaringen uit.

Tijdens het ondernemersontbijt werden tien verschillende workshops gegeven, variërend van circulaire innovatie, creatieve inspiratie tot het zelf opwekken van energie door zonnepanelen. "De diversiteit aan onderwerpen vonden de bezoekers fijn omdat zij konden aanschuiven bij voor hen relevante onderwerpen", zegt wethouder Teunis Jacob Slob. "Daarnaast bleek er een goede balans tussen het opdoen van kennis en netwerken onderling."

Verschillende ondernemers in Nieuwpoort maakten het ondernemersontbijt mede tot een succes. "De workshops zijn gehouden in tien verschillende locaties zodat bezoekers ook iets mee kregen van de mooie stad Nieuwpoort. Dankzij hun medewerking kon het net als vorig haar een bijzonder Molenlands evenement worden waarbij ondernemers centraal staan. We kunnen terugkijken op een geslaagde ochtend."