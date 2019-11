MEERKERK • Waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker heeft genoten van de periode die hij in de gemeente Vijfheerenlanden doorbracht.

Dat zei hij woensdagavond tijdens zijn afscheid van de gemeenteraad. "Wat waren het elf mooie maanden. Dank je wel voor de prachtige en inspirerende tijd die ik met jullie heb mogen doorbrengen."

Bijzondere gemeente

Lokker stelde vast dat hij samen met gemeenteraad en organisatie heeft mogen bouwen aan die 'bijzondere gemeente Vijfheerenlanden'. "De fundamenten zijn gelegd, de hoekstenen gemetseld en de steigers hoog opgetrokken."

Lokker noemde de gemeente 'de levendige nieuwkomer in de bijt van de provincie Utrecht.'

Lief en leed

De scheidend burgemeester liet weten dat hij heeft genoten van de vele ontmoetingen met inwoners. "Lief en leed heb ik met hen mogen delen. De mooie gesprekken met echtparen die al 60, 65 of zelfs 70 jaar bij elkaar zijn. Die nog volop in het leven staan en voor wie het gewone heel speciaal is."

Maar in zijn rol als burgervader deelde hij ook in het verdriet van mensen. "Leed dat zich afspeelt achter de voordeur. Het stille verdriet om de dood van een kind, armoede en schulden, verstoorde relaties, eenzaamheid en mensen die zich verloren en verlaten voelen in een samenleving die steeds ingewikkelder wordt. Dan is luisteren belangrijker dan praten."

Gemeentehuis

Ook in zijn afscheidsspeech maakte Lokker zich sterk voor de komst van een nieuw gemeentehuis.

"Wat zou het mooi zijn als we met elkaar een nieuw huis bouwen waar inwoners, ambtenaren en bestuurders zich thuis voelen. Een huis van de gemeente dat ruimte biedt om elkaar te ontmoeten, een écht huis van de gemeenschap waar de leden van die gemeenschap altijd terecht kunnen."

Lastig en kostbaar

"Dan heb ik het over een nieuw gemeentehuis. Daar moet u het de komende maanden met elkaar over hebben. De huidige situatie is lastig en kostbaar", aldus Lokker.

In zijn afscheidsinterview met deze krant sprak hij zich ook al uit voor de komst van een nieuw gemeentehuis om een eind te maken aan de huidige versnippering over drie locaties.

Als 'ondeugend' voorproefje had Lokker op het fraaie schilderij dat hij de raad ten afscheid aanbood vast een plekje ingeruimd voor het nieuwe gemeentehuis.

Houden zo

In zijn slotwoorden dankte hij alle medewerkers die het hem mogelijk hebben gemaakt zijn werk te doen, de raadsleden prees hij voor hun opstelling.

"U heeft getoond voluit te willen gaan voor Vijfheerenlanden en haar inwoners. Geen politiek gekissebis, scoringsdrift of elkaar de maat nemen. Houden zo."

Volheid

Raadsnestor Dick den Hertog sprak Lokker op zijn eigen karakteristieke manier toe. Hij wees erop dat Vijfheerenlanden de zevende gemeente is waar Lokker als waarnemend burgemeester aan de slag ging.

Zeven staat bekend als het getal van de volheid. En volgens Den Hertog klopt dat ook wel: "Want laten we wel wezen: 'Wat na de Vijfheerenlanden'? Daar kunnen we kort over zijn: niets, helemaal niets. Na Vijfheerenlanden is alles een slagje minder."

Geraniums

Volgens Den Hertog resten Lokker twee mogelijkheden: "Een fijne stoel achter de geraniums of de lokale politiek ontstijgen." Dat eerste was geen optie, dus vermoedde de raadsnestor dat Lokker nog wel een paar mooie taken gaat vervullen.

Den Hertog stelde vast dat Lokker het burgemeesterschap met grote inzet heeft vervuld.

"U was er in vreugde en verdriet, u stond vaak in de krant bij 60-jarige huwelijken en bij verjaardagen van 100-jarigen. Maar u was er ook bij groot verdriet", doelde Den Hertog onder meer op de aanslag in een tram in Utrecht waarbij een inwoonster van Vianen om het leven kwam. "U liet voorop in de stille tocht en was bij de nabestaanden."

Jeugdige ondeugd

Den Hertog 'verklapte' hoe raadsleden Lokker typeerden. "Betrokken bij onze gemeente en benaderbaar." En: "Een energieke pensionado met af en toe wat jeugdige ondeugd."

En de mooiste: "Een goed gesoigneerde heer, goed gekleed met pak en stropdas, misschien een tikje ijdel, met een kleine verhoging in zijn stoel voor een juiste uitstraling. Passend bij een man van zijn statuur."

Die man van statuur nam na precies 317 dagen afscheid van Vijfheerenlanden.

André Bijl