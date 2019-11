Burgemeester Sjors Fröhlich de juiste man op de juiste plaats

MEERKERK • Sjors Fröhlich is donderdagmiddag geïnstalleerd als eerste kroonbenoemde burgemeester van gemeente Vijfheerenlanden. "De juiste man op de juiste plaats", constateerden diverse sprekers.

Fröhlich zelf benadrukte dat er juist in deze tijd heel veel uitdagingen op de nieuwe gemeente afkomen. "We leven in een nieuwe werkelijkheid. Er is veel werk te doen. Niet alles kan, maar ik wil me concentreren op wat wel kan."

"Sterk in verscheidenheid, samen een factor van betekenis; dat is Vijfheerenlanden. Ik hoop op uw steun, u kunt op mij rekenen. Met heel veel trots én nederigheid ben ik de komende jaren heel graag uw burgemeester."

Koninklijk Besluit

Daarvoor waren er de nodige plichtplegingen. Griffier Krista Goossens las het Koninklijk Besluit voor, waarin bekend werd gemaakt dat Fröhlich benoemd werd tot burgemeester van Vijfheerenlanden.

Loco-burgemeester Marcel Verweij hing Fröhlich de ambtsketen om en waarnemend raadsvoorzitter en nestor van de raad Dick den Hertog overhandigde hem de voorzittershamer.

Kwaliteiten

Commissaris van de Koning Hans Oosters stelde vast dat Fröhlich over de kwaliteiten beschikt om Vijfheerenlanden als enige Utrechtse gemeente onder de Lek op de kaart te zetten.

"Toen bekend werd dat hij voorgedragen was als burgemeester stond Vijfheerenlanden direct in de landelijke schijnwerpers."

Lef

Oosters complimenteerde de gemeenteraad: "U heeft lef getoond. U bent een fusiegemeente en Vijfheerenlanden heeft een flinke omvang. Dus was er alle reden om voor een meer 'gangbare' kandidaat te kiezen, maar u trad buiten de gebaande paden."

De Commissaris voelde na de eerste kennismaking met Fröhlich al welke kant het op ging. "Ik zag het aankomen, want hij presenteerde zich goed en is bepaald geen 'nitwit'."

"Complimenten voor de getoonde durf. Ik ben blij met deze a-typische aanstelling, het vergroot de diversiteit van de beroepsgroep. Belangrijk dat er nieuw, vers bloed bij komt."

Kwaliteiten

De Commissaris van de Koning wees op de kwaliteiten van de nieuwe burgemeester. "U bent een betrokken bestuurder, u komt hier vandaan, u kent de gemeente op uw duimpje."

"Daarnaast bent u een uitstekend netwerker, u hebt korte lijntjes naar ministers en staatssecretarissen en u hebt veel ervaring met crisisbeheersing."

Oosters vertelde dat Fröhlich in een van zijn radioprogramma's ooit het burgemeesterspanel introduceerde. "Omdat burgemeesters pientere, grappige mensen zijn. Vandaag komt een jongensdroom uit. U bent de juiste man op de juiste plaats."

Oude bekende

Burgemeester Frans Backhuijs van Nieuwegein verwelkomde Fröhlich namens de regionale burgemeesterskring en stelde vast dat hij het idee had dat de nieuwe burgemeester een oude bekende van hem is. "We kennen elkaar niet, maar het voelt heel vertrouwd. Voor mij ben je gewoon Sjors Fröhlich."

Backhuijs zag overeenkomsten tussen een radiopresentator en een burgemeester. "Je bent net een oliemannetje dat rondgaat op de achtergrond: je hoort hem wel, maar ziet 'm niet."

De burgemeester van Nieuwegein hoopte op een goede samenwerking: "Alleen ga je sneller, samen kom je verder. En als het goed gaat met de regio, gaat het ook goed met de inwoners."

Lat erg hoog

Namens de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad vertelde Joop van Montfoort dat Vijfheerenlanden de lat vooraf erg hoog had gelegd.

"Sjors Fröhlich waagde de sprong en zweefde over onze lat. Hij is de juiste man op de juiste plaats, het boegbeeld van onze gemeente. In een klap weet heel Nederland waar Vijfherenlanden ligt."

En, maakte Van Montfoort duidelijk, iemand moet een nieuwe weg durven inslaan.

"Hoogspringer Dick Fosbury sprong tijdens de Olympische Spelen van 1968 ruggelings over de lat. Hij vestigde een Olympisch Record en won goud. Inmiddels is de fosburyflop niet meer weg te denken uit de sport. Sjors Fröhlich is dat straks niet meer uit Vijfheerenlanden."

Blij

Fröhlich was blij met alle mooie woorden. "Al is het wel karakter bedervend." De inwoners van Schoonrewoerd stelde vast dat Vijfheerenlanden een raad, wethouders en nu ook een burgemeester uit eigen gelederen heeft: "Dat Olympisch record hebben we vast te pakken."

Hij keek uit naar alle contacten met de raad, de ambtenaren en vooral ook met de inwoners. "We gaan plezier maken tijdens feestweken en jubilea, maar ik ben er ook als het niet goed gaat. Mijn schouder is breder dan u nu ziet. En als het nodig is, zullen we ook streng zijn."

Hij dankte de raad voor haar keuze: "U durfde met een a-typische burgemeester in zee te gaan. Ik zal dat vertrouwen niet beschamen."

Waarop de kersverse burgervader zijn eerste raadsvergadering naar het verleden hamerde. Het werk kan beginnen.

André Bijl