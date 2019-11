Eerste paal geslagen voor negentien woningen op kruising Hoornaar

HOORNAAR • Op dinsdag 12 november gaf wethouder Arco Bikker samen met Maurits Boom, voorzitter van de CPO-vereniging, feestelijk het startsein voor het woningbouwproject op de kruising in Hoornaar.

Dit deden zij met het slaan van de eerste paal en het uitbrengen van een toost, samen met de toekomstige bewoners. Het project omvat de bouw van 10 appartementen en 5 eengezinswoningen voor de CPO-vereniging en 4 sociale huurwoningen voor KleurrijkWonen. Allen met een uiterst duurzaam karakter.

Duurzame bouw

Arco Bikker is blij dat de bouw, letterlijk op het kruispunt van Hoornaar, nu echt van start gaat. 'Met de bouw van de woningen en de aansluitende reconstructie van de kruising gaat een lang gekoesterde wens in vervulling. Hoornaar krijgt nu een mooi centraal punt in de dorpskern, waarop het trots op mag zijn.'

Ook is de gemeente erg positief over hoe de CPO-vereniging, in samenwerking met Van den Heuvel Ontwikkeling, de afgelopen jaren heeft gewerkt aan dit project. 'Door hun energie en inzet worden nu hoogwaardige woningen met een uiterst duurzaam karakter gerealiseerd. Er wordt gasloos gebouwd en de woningen worden voorzien van een grondwaterpomp. Daarnaast komt er een zonnecarport met maar liefst 168 zonnepanelen. Een resultaat dat volledig aansluit bij de energieambitie van de gemeenteraad op het gebied van Duurzaam Bouwen.'

Behoefte samenleving

De CPO-groep is verantwoordelijk voor de verdeling, het ontwerpen, de vergunningen én de daadwerkelijke realisatie van de woningen/appartementen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de procedure, de voorbereiding en het bouwrijp maken van de locaties en in de laatste fase de realisatie van de openbare ruimte. 'Hoewel het project in de aanloop veel voeten in aarde heeft gehad, voorzien we met de woningen in de behoefte van de samenleving', zegt Maurits Boom. 'En daar zijn we enorm trots op.'