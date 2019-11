Volle boot bij info-avond Waterfront Ameide

AMEIDE • Afgelopen maandag hield de stichting Waterfront Ameide-Tienhoven een informatieavond voor omwonenden van de Lekdijk op het antieke vrachtschip Terra Nova, dat een lang weekend te gast was in de haven.

Doel was de plannen van het burgerinitiatief voor te leggen en met spreekbeurten van diverse betrokkenen en experts een indruk te geven van hoe het er in het begin van de vorige eeuw aan de waterkant uitzag en hoe het er in de toekomst uit kan gaan zien, want het verleden is een blauwdruk voor de toekomst.

De aanloop van zo'n zeventig dorpsgenoten zorgde voor een vol ruim met zeer aandachtige toehoorders, die na afloop flink van zich lieten horen op ideeënformulieren achter in het schip. Dat er veel bezoekers bleven naborrelen gaf in ieder geval al aan dat horeca aan de waterkant geen slecht idee lijkt. Op 20 januari 2020 mogen alle inwoners van beide dorpen zich daarover laten horen in 't Spant, waar dan een uitgebreide info-avond plaatsvindt en alle plannen gepresenteerd worden.