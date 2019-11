Motie duurzaamheid haalt het in raad Molenlanden

MOLENLANDEN • 'We geven een impuls aan duurzaamheid met het verminderen van vervoersbewegingen en de omslag naar elektrisch rijden'. Die passage in de begroting van Molenlanden klonk CU en SGP wat te vrijblijvend in de oren.

In een amendement werd het college opgeroepen de ambities om te zetten in concreet beleid 'dat leidt tot substantieel minder vervoersbewegingen en substantieel meer elektrisch rijden'.

De motie kreeg dinsdagavond in de begrotingsraad voldoende steun en werd dus aangenomen.