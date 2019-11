DoeMee! stelt vragen over horeca Schoonhovenseveer

GROOT-AMMERS • Wilma de Moel van DoeMee! Molenlanden heeft een schriftelijke vraag gesteld aan het college van Molenlanden over een horeca-aanvraag voor de locatie Schoonhovenseveer 31 in Groot-Ammers.

De gemeenteraad besloot in 2017 op deze plek kleinschalige horeca (theeschenkerij of proeverij van streekeigen producten, geen café of restaurant) toe te staan.

De locatie -restaurant AdeLeck, behorend bij de appartementencomplex dat in aanbouw is- wordt nu te huur aangeboden als restaurant of brasserie. Voor de bewoners, maar ook voor de particuliere en zakelijke doelgroep.

'Hoe past het besluit van 2017 in de aanvraag voor verhuur voor de exploitatie van professionele horeca met terras'?, wil Wilma de Moel van het college weten.

Het college heeft nog niet op de ingediende vraag gereageerd.