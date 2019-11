Senator Mirjam Bikker gastspreker ledenavond CU

LEXMOND/VIJFHEERENLANDEN • Op maandagavond 25 november is senator Mirjam Bikker gastspreker op de ledenavond van ChristenUnie provincie Utrecht. Deze avond wordt voor leden en andere belangstellenden georganiseerd in Huis het Bosch in Lexmond.

Fractievoorzitter Dico Baars: "Ik vind het stoer van onze provinciale fractie dat zij hun ledenavonden niet in het Provinciehuis, maar juist steeds op locatie organiseren. Er speelt veel in de provincie, bijvoorbeeld op het gebied van stikstofregels. Deze regels hebben grote impact op veel boerenbedrijven, ook in Vijfheerenlanden. Deze ledenavond is een uitgelezen kans om met onze provinciale vertegenwoordigers van gedachten te wisselen. Wij zijn daarom graag gastheer."

De ledenavond start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) in Huis het Bosch (Nieuwe Rijksweg 6) in Lexmond. Na afloop van de avond is er volop gelegenheid om de raadsleden en wethouder van ChristenUnie Vijfheerenlanden te ontmoeten, net als de statenfractie en gedeputeerde van ChristenUnie provincie Utrecht. Aanmelden voor deze avond is gewenst en kan via christenunie@provincie-utrecht.nl.