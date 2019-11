Kinderen timmerdorp Meerkerk en wethouder onthullen boombank

MEERKERK • Begin september hebben ruim 230 kinderen genoten van het timmerdorp tijdens de feestweek in Meerkerk. Tijdens het timmerdorp hebben alle groepjes meegewerkt aan het beschilderen van een boombank.

Deze mooie blijvende herinnering aan het timmerdorp 2019 is geplaatst in de speeltuin aan de Blommendaal, bij de Rank. Op maandag 11 november heeft wethouder Kamstra van de gemeente Vijfheerenlanden de boombank officieel in gebruik genomen. Dit deed zij samen met enkele kinderen die meegedaan hebben aan het beschilderen van de bank.