Oud-Meerkerkse Mirjam Vreeswijk Talent van 2020 bij verkiezing 'Kunstenaar van het jaar'

MEERKERK • De in Meerkerk geboren Mirjam Vreeswijk heeft weliswaar niet de prestigieuze titel 'Kunstenaar van het jaar 2020' in de wacht gesleept. Maar ze is afgelopen weekend wel uitgeroepen tot het Talent van het jaar.

De verkiezing werd voor de zeventiende keer georganiseerd en vond plaats tijdens een uitzending van het radio 1 programma Spraakmakers. Winnares werd Saskia Boelsums uit Nieuw-Schoonebeek. Klaas Gubbels (65 jaar en ouder) kreeg de titel Briljanten Kunstenaar van het jaar.

Mirjam Vreeswijk eindigde overall op een verdienstelijke 24e plaats, maar was wel de beste jongste kunstenaar in de categorie 35 jaar of jonger.

Het juryrapport was overduidelijk; Mirjam Vreeswijk (1997) is een schilder van verleidelijke arrangementen. Haar vloeiende penseelstreken vermommen dat deze samenstellingen bestaan uit ongelijksoortige elementen die zijn samengebracht in ruwe collages van uitsparingen uit glossy tijdschriften en haar eigen fotografie. Deze hebben een intuïtieve en automatische kwaliteit, waardoor de resulterende schilderijen een angstaanjagend surrealistisch gevoel krijgen dat af en toe elementen van productfotografie, stilleven en landschapsschilderkunst raakt.

Volgende week verschijnt een uitgebreid interview met Mirjam in Het Kontakt. Meer informatie: www.mirjamvreeswijk.com.