Speciale kinderworkshop Kerststukje maken

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Speciaal voor de kids organiseert Museum De Koperen Knop een kinderworkshop kerststukje maken. Onder deskundige leiding maken ze die middag een leuk en uniek kerststukje, dat aansluit bij de expositie die er op dat moment in het museum is, over schaatsen, getiteld 'Onder Nul'. De workshop is op woensdag 11 december van 14.00 tot 16.00 uur. Vooraf reserveren kan vanaf nu.

Met elkaar een middag aan de slag gaan om een leuk en bijzonder kerststukje in elkaar te zetten. Dat kan op woensdag 11 december in Museum De Koperen Knop. Het museum zorgt voor alle benodigde materialen en iedere deelnemer gaat naar huis met een mooi stukje. Natuurlijk is er die middag ook limonade met wat lekkers. Om ervoor te kunnen worden dat er voldoende materiaal wordt ingekocht, moet het museum wel weten hoeveel deelnemers er zijn. Daarom moet er vooraf worden gereserveerd. Dat kan tot en met 7 december per email (koperenknop@koperenknop.nl), telefoon (0184-611366) of in het museum. De kosten zijn 10 euro per deelnemer. Voor meer informatie: www.koperenknop.nl.