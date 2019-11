Van kapsalon Modern naar Hairview

VIANEN/ALBLASSERWAARD • Tijdens het jaarlijkse personeelsfeest maakte Teus Brand, directeur/eigenaar van 21 kappersvestigingen in de regio, bekend dat alle salons met ingang van komend jaar verder gaan onder de naam Hairview. Aansluitend werd het nieuwe logo gepresenteerd.

In het clubhuis van golfbaan De Kroonprins in Vianen nam Brand zijn gasten mee naar 1 januari 1965. Toen begon zijn moeder, Corrie Brand-Rombout, in Groot-Ammers kapsalon Modern. Dat was niet vreemd, want zowel haar overgrootvader, opa en vader waren eigenaar van een herensalon. In die tijd was het echter heel ongebruikelijk als een vrouw een eigen zaak had. Het was de tijd van knippen, wassen, watergolven, permanenten en drogen; kleuringen werden nog niet toegepast.

Kappersimperium

"In 1975 besloot ik om ook kapper te worden", vertelde Brand, die eigenlijk vrachtwagenchauffeur had willen worden. "Ik volgde een opleiding in Rotterdam en liep stage in een salon in Krimpen aan de Lek. Daar ging ik na verloop van tijd ook knippen, zij het illegaal, want ik was ongediplomeerd."

Als 24-jarige werd Teus medefirmant in de zaak van zijn moeder. Om haar niet voor de voeten te lopen opende hij salons in Nieuwpoort, Streefkerk en Ameide. Op 1 januari 1995 nam hij het stokje van haar over. Geleidelijk bouwde hij een kappersimperium van 21 salons en negentig personeelsleden op. Kapsalon Modern behield haar naam, en de andere zaken opereerden onder de naam Europa Hairstyling.

"De huidige klant wordt steeds kritischer. Het imago moet omhoog en het wordt tijd voor iets nieuws. Ik garandeer jullie dat er veel gaat veranderen." Teus Brand heeft altijd gewerkt aan het verhogen van het imago van het vak. Uit onvrede over de kwaliteit van de opleidingen –het ontbrak vooral aan goede docenten- startte hij twaalf jaar geleden, in samenwerking met het ROC, een eigen opleidingstraject voor zijn medewerkers: Teus' EH Masterclass. Deze trainingen, met veel aandacht voor knippen en kleuringen volgens de laatste trends, en ook voor het barbierschap, worden tegenwoordig in een filiaal in Gorinchem gegeven. Bovendien opende Teus Brand vorige maand een haarwerkstudio in Groot-Ammers.

Gevraagd naar zijn plannen voor de toekomst zei hij dat hij blijft hameren op kwaliteit en een goede organisatie. Of er nog meer vestigingen komen liet hij even in het midden. Het fasegewijs ombouwen van de huidige salons in de nieuwe huisstijl, met veel zwart en steigerhout, heeft vooralsnog prioriteit. Het vervult hem met trots dat zijn drie dochters allemaal affiniteit hebben met het kappersvak. "Om de voeling met het vak niet te verliezen werk ik zelf nog tien uur per week in een van de vestigingen. Ook verzorg ik de trainingen van de nieuwe medewerkers."